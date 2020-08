Azzolina replica a Salvini: "Io autoassunta? Non sa di cosa parla" (Di sabato 8 agosto 2020) Salvini mi accusa di essermi ‘auto-assunta’? Continua a non azzeccarne una sulla scuola! Ancora una volta, l’ennesima, non sa di cosa parla”. Lo scrive su facebook il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.“Non è certo il Ministro che può decidere di bloccare o non bloccare una graduatoria, fortunatamente”, prosegue Azzolina. “La storia è questa: ci sono migliaia di persone che hanno fatto un concorso da dirigente scolastico, lo hanno vinto, e aspettano di essere assunte. A maggior ragione - aggiunge - in periodo di emergenza queste assunzioni servono, anche per limitare il fenomeno delle reggenze. cosa propone Salvini? Di non assumere perchè fra i vincitori di quel concorso del 2017 ... Leggi su huffingtonpost

