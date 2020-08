Autogrill: "Siamo estranei alla vicenda dei ragazzi autistici cacciati dall'area di sosta" (Di sabato 8 agosto 2020) La società Autogrill ”è del tutto estranea alla vicenda”. Così, in una nota, l’azienda chiarisce di non avere nulla a che fare con quanto accaduto nei giorni scorsi in una stazione di servizio sulla A14, nel Cesenate, dove - come riportato in un post su Facebook dal padre di uno dei giovani poi ripreso dai media locali e nazionali - un gruppo di ragazzi autistici, di ritorno dalle vacanze, è stato allontanato da un’area pic-nic in cui si era fermato per consumare un pranzo al sacco. “In merito ai fatti accaduti presso l’area di servizio Rubicone Est lungo l’autostrada A14 - si legge nella nota - e riportati dalla stampa in data odierna, Autogrill ... Leggi su huffingtonpost

