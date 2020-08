"Attacco pianificato contro Mattarella": blitz dei carabinieri, perquisita la casa di un 46enne (Di sabato 8 agosto 2020) blitz dei carabinieri del Ros a casa di un uomo ritenuto responsabile dei reati di offesa all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In una nota, le forze dell'ordine spiegano che il provvedimento rientra in un più ampio contesto investigativo che la Procura della Repubblica di Roma sta svolgendo con i carabinieri del Ros. Recentemente "sono state rilevate nel web un crescendo di condotte offensive nei confronti del Capo dello Stato, che appaiono frutto di una elaborata strategia di aggressione alle più importanti Istituzioni del Paese". Duqnue, la perquisizione a casa di un 46enne residente in provincia di Lecce, molto attivo su Twitter, che è stato individuato al termine di una indagine telematica. Molti post ... Leggi su liberoquotidiano

