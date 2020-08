Atletica, Pavia 2020: Folorunso la migliore sui 400 ostacoli, segue Marchiando (Di sabato 8 agosto 2020) Ayomide Folorunso ha vinto la gara dei 400 ostacoli a Pavia, in un meeting che l’ha vista protagonista di una gara superlativa, considerando un tempo di 55.40. A seguire sono arrivate Eleonora Machiando, in 57.44, Valentina Cavalleri in 57.89 e Rebecca Sartori in 58.41. Di seguito le dichiarazioni di Folorunso, emozionata per il meritato successo finale: “Il crono è molto soddisfacente, ma solo una conseguenza, perché oggi era un esame tecnico. Oltre al consolidamento di una nuova ritmica in corso, sto cercando di incastrare una buona distribuzione delle energie tra le barriere, con regolarità. Il compito era di chiudere bene cercando di rispettare la ritmica, dopo una partenza controllata, e direi che l’ho svolto all’85 per cento. È un buon punto di ... Leggi su sportface

