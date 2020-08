Atalanta-PSG: Gollini ko, a rischio Verratti, Mbappé e Kurzawa. Tuchel porta tutti in ritiro (Di sabato 8 agosto 2020) Mancano pochi giorni ad Atalanta-PSG, gara valida per i quarti di finale di Champions League.In vista del match in programma mercoledì alle 21.00, i due allenatori fanno la conta degli infortunati. Gian Piero Gasperini dovrà certamente fare a meno di Pierluigi Gollini. Il portiere orobico infatti, nel corso dell'ultima gara di campionato contro l'Inter, ha riportato la lesione subtotale del crociato posteriore del ginocchio sinistro. Altra assenza che peserà fortemente sulla gara è quella di Josip Ilicic, fuori dalle liste a causa di problemi personali. Infine, in dubbio José Palomino, che sta però continuando a lavorare per il rientro e potrebbe scendere in campo.Diversi problemi anche in casa PSG. Thomas Tuchel, in primis, deve fare i conti con una distorsione alla caviglia ... Leggi su mediagol

