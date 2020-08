Atalanta, lesione del crociato per Gollini Salterà la partita di Champions con il Psg (Di sabato 8 agosto 2020) Il portiere dell’Atalanta ha riportato la lesione subtotale del crociato posteriore del ginocchio sinistro. Leggi su ecodibergamo

SkySport : ULTIM'ORA ATALANTA Pierluigi Gollini salta la sfida con il Paris Lesione subtotale del crociato per il portiere… - Gazzetta_it : #Champions brutte notizie per l'Atalanta: lesione subtotale del crociato, #Gollini salta il Psg - SkySport : Infortunio Gollini, salta Atalanta-Psg: è lesione subtotale del crociato - tuttosport : #Atalanta senza #Gollini contro il #Psg: lesione subtotale del crociato posteriore ???? - PinoMeazza : RT @SkySport: ULTIM'ORA ATALANTA Pierluigi Gollini salta la sfida con il Paris Lesione subtotale del crociato per il portiere #SkySport #Sk… -