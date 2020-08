Atalanta, importante offerta per Marc Roca: su di lui anche il Milan (Di sabato 8 agosto 2020) L’Atalanta inizia a muovere le prime mosse di mercato per la prossima stagione: offerta per Marc Roca dell’Espanyol. Sul giocatore anche il Milan L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si sta concentrando sulla gara storica contro il PSG, valevole per i quarti di finale della Champions League. Al contempo, gli uomini di mercato si stanno già muovendo per la prossima stagione e spunta il nome di Marc Roca. Il centRocampista spagnolo è in uscita dall’Espanyol, dopo l’amara retrocessione in questa stagione in Segunda Division. Come riporta Il Corriere dello Sport, la trattativa è avviata e c’è stato un contatto tra le parti: si parla di una possibile ... Leggi su zon

