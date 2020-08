Atalanta, che grana: lesione al crociato per Gollini. Salta il Psg (Di sabato 8 agosto 2020) Pierluigi Gollini non ci sarà contro il Paris Saint-Germain. Il portiere dell'Atalanta non sarà protagonista della sfida contro i francesi mercoledì prossimo. Il portiere nerazzurro ha effettuato una seconda risonanza che ha evidenziato la lesione subtotale del crociato posteriore.Gollini out contro il PsgSecondo quanto si apprende da Sky, Gollini non prenderà parte alla gara contro il Psg in Champions League. Gasperini non lo rischierà per la sfida contro i parigini e nei prossimi giorni verranno valutati i tempi di recupero. Il resto della squadra sarà a disposizione del tecnico di Grugliasco: domani ci sarà un altro allenamento prima della partenza per Lisbona.Per l'estremo difensore, infortunatosi nell'ultima partita di Serie A contro ... Leggi su itasportpress

