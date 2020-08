Atalanta, brutte notizie per Gollini: salta il Psg (Di sabato 8 agosto 2020) L’Atalanta perde Gollini: lesione subtotale del crociato posteriore. La Dea deve fare a meno del portiere italiano per la final eight brutte notizie per l’Atalanta in vista dei quarti di finale di ritorno contro il Paris Saint Germain: Gollini non difenderà la porta della Dea. Il portiere aveva già saltato l’ultima gara di campionato contro l’Inter e il responso medico delle ultime 24 ore non ha riportato nulla di buono. La seconda risonanza magnetica ha evidenziato la lesione subtotale del crociato posteriore. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per valutare i tempi di recupero. Attualmente sono esclusi interventi chirurgici. I giorni di riposo prima di vedere nuovamente ... Leggi su zon

