Astronomia: magia stelle la notte di San Lorenzo, tech Leonardo svela astri (2) (Di sabato 8 agosto 2020) (Adnkronos) - "L'osservazione degli astri è partita dalla Terra e anche Leonardo, nella sua componente Officine Galileo, negli anni '40 ad Asiago ha realizzato 'Galileo', quello che era forse il più evoluto telescopio terrestre europeo. Ma negli anni tutto si è evoluto. Adesso l'osservazione astronomica si fa anche con un imponente sforzo tecnologico dallo spazio" osserva Enrico Suetta. "Ci sono missioni -ricorda- che guardano le galassie - molte stelle tutte insieme - e moltissime missioni osservano in banda visibile ma anche nelle bande a onde più corte, fino ai Raggi X". E poi, indica l'esperto di Leonardo, "si fa molta ricerca, a livello di missioni scientifiche spaziali, nel sistema solare. E quindi è lì che si vanno ad osservare gli astri, il Sole, i ... Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Astronomia: magia stelle la notte di San Lorenzo, tech Leonardo svela astri (3)... - TV7Benevento : Astronomia: magia stelle la notte di San Lorenzo, tech Leonardo svela astri (2)... - fisco24_info : Astronomia: magia stelle la notte di San Lorenzo, tech Leonardo svela astri : Enrico Suetta (Leonardo) all'Adnkron… -

Ultime Notizie dalla rete : Astronomia magia

Yahoo Finanza

(Adnkronos) - Moltissime poi le missioni partite anche negli anni '90 per osservare e studiare stelle e pianeti. "In prima linea come Leonardo siamo stati, ad esempio, con la missione del telescopio i ...I nuclei degli atomi La descrizione del nucleo degli atomi passa prima di tutto dalla composizione dei suoi costituenti fondamentali (protoni e neutroni). La cosiddetta Carta dei nuclidi (o Carta di S ...