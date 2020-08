Ascolti Tv venerdì 7 agosto 2020 (Di sabato 8 agosto 2020) Ascolti Tv venerdì 7 agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Juventus – Lione milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln I Migliori Anni (replica) milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il circolo degli inganni milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Tutto può cambiaremilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % La grande storia milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Innamorato pazzo mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Fratelli di Crozza classic mila e % I Misteri di Parigi mila e% X Factor Il Sogno mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica ... Leggi su dituttounpop

r80miriam : RT @gio82es: In barba al rating basso causa vacanze estive in Turchia c'è un fuggi fuggi dalla tv #BayYanlis ci aspetta venerdì 7 agosto gl… - Anna22350954 : RT @gio82es: In barba al rating basso causa vacanze estive in Turchia c'è un fuggi fuggi dalla tv #BayYanlis ci aspetta venerdì 7 agosto gl… - gio82es : In barba al rating basso causa vacanze estive in Turchia c'è un fuggi fuggi dalla tv #BayYanlis ci aspetta venerdì… - infoitcultura : Ascolti tv venerdì 31 luglio 2020, Lo Show dei record con Gerry Scotti su Canale 5 vince la serata - AnonymeRai : ? #AscoltiTv di venerdì #31luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti venerdì Ascolti tv USA mercoledì 12 dicembre, crescono SEAL Team e Modern Family Dituttounpop