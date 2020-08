As: il Napoli non ha niente da perdere, se il Barça non passa sarà un terremoto (Di sabato 8 agosto 2020) “Non è l’ultimo proiettile nel caricatore del Barça, ma se stasera contro il Napoli non andrà bene non ci saranno altri proiettili da sparare”. Lo scrive As, a proposito del match di Champions al Camp Nou. Se il Barcellona perderà, si aprirà un vero e proprio terremoto. “Contro gli uomini di Gattuso, il Barcellona cerca una vita extra che gli permetta di reindirizzare una stagione che è stata deludente dall’inizio alla fine. Arrivare a Lisbona non garantisce altro che evitare il ridicolo che può scuotere le fondamenta del Camp Nou. Ma per ottenerlo, bisogna eliminare il Napoli. In qualsiasi altra circostanza il compito non sembrerebbe troppo complicato. Ma questo è il Barça di Bartomeu ... Leggi su ilnapolista

officialmaz : Premessa: Non ho visto le partite. Ma se i risultati di #Inter e #Roma hanno una logica, quello della #Juventus no.… - claudioruss : Venerato a @CalcioNapoli24: “L’#Everton ha offerto 30mln al #Lille per #Gabriel, il #Napoli ha opzione ma non può a… - DecibelBellini : È stato un campionato stranissimo e l’assenza del pubblico si è sentita molto. Ci saranno giocatori che non ritrove… - 1926pe : @DiMarzio Faggiano a me piace come ds non sarebbe male in futuro averlo al Napoli visto che parlano di un interesse… - massimocla : @MarcoValerioBav @SkySport Secondo me so tutte cavolate tutti gli anni è così una volta al milan poi juve poi Napo… -