Ardea, incendio danneggia un vasto campo di vegetazione (FOTO) (Di sabato 8 agosto 2020) Una giornata letteralmente infuocata quella di oggi. Dopo l’incendio al Foro Italico ed al bosco di Pomezia l’ennessimo rogo si è sviluppato questo pomeriggio nel comune di Ardea. Le fiamme hanno avuto luogo in via Bondone, danneggiando un vasto campo di vegetazione alta con alberi ed arbusti. Iniziato alle 15.40 e terminato alle 17.30, sul luogo sono intervenuti gli uomini della Protezione Civile Airone, un altra associazione di Protezione Civile con rondine di Aprilia ed i Vigili del Fuoco di Nemi con la 32A. Leggi anche:Roma, grosso incendio al Foro Italico: fiamme all’interno di un autodemolitore, una densa colonna di fumo tossico ricopre l’intera zona (FOTO) ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ardea, un incendio danneggia un vasto campo di vegetazione (FOTO) - CorriereCitta : Ardea, fiamme in un centro estetico a Largo Milano: a febbraio scorso un altro incendio nella stessa zona - CorriereCitta : Inferno Pontina: incendio ancora attivo dopo ore, la situazione (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea incendio

IlFaroOnline.it

Ardea – Notte di paura ad Ardea quella tra mercoledì e giovedì scorso, dove un incendio si è sviluppato all’interno di un centro estetico a Nuova Florida, in Largo Milano. Immediato sul posto l’interv ...Fiamme nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 agosto ad Ardea (Roma) nella zona di Largo Milano alla Nuova Florida. Un incendio, per cause ancora da accertare, è scoppiato all’interno di un centro es ...