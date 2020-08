Approvato il bilancio consuntivo di Guardiagrele: 400 mila euro destinati agli investimenti (Di sabato 8 agosto 2020) È stato Approvato il bilancio consuntivo 2019 del Comune di Guardiagrele, con un avanzo libero di 150 mila euro e uno da 400 mila vincolato, ovvero destinato agli investimenti. Ne dà notizia l'... Leggi su chietitoday

carlosibilia : Tagliare gli sprechi e i costi della politica vuol dire avere più soldi per i cittadini. E' stato approvato il bila… - GazzettadellaSp : Ameglia, approvato l'assestamento di bilancio - LaCnews24 : Associazione laghi di Sibari, bilancio approvato: morosita' quasi azzerate #calabrianotizie #newscalabria - CittaMetro_FI : RT @FlorenceTV_: Il Consiglio della @CittaMetro_FI ha approvato una terza variazione al bilancio di previsione a salvaguardia degli equilil… - NotizieAbruzzo : Guardiagrele, approvato il bilancio consuntivo 2019 -

Ultime Notizie dalla rete : Approvato bilancio

Abruzzonews

È iniziato alle ore 19.00 il Consiglio dei Ministri sul decreto Agosto. Le forze di maggioranza hanno già raggiunto un’intesa, previsto il via libera salvo intese come riportano i colleghi di Rai News ...La consigliera comunale Zamparelli, di Fratelli d'Italia, interviene in merito alle dichiarazioni del consigliere Pd Pagnanelli che chiedeva un intervento del sindaco per bloccare gli aumenti delle ta ...