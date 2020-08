Aperti i casting per la serie tv su Francesco Totti: “Monchi e Bruno Conti cercasi” (Di sabato 8 agosto 2020) “Monchi e Bruno Conti cercasi”. Questo il messaggio su profilo social di un’agenzia di casting che sta lavorando per cercare attori che possano recitare nella serie tv dedicata a Francesco Totti. “Cerchiamo per una serie tv un uomo rassomigliante alla foto in allegato. Italo-spagnolo, disponibile a lavorare il 14 agosto”, con la foto in questione che raffigurava proprio l’ex ds giallorosso Monchi. Da qui è scattata l’ironia dei tifosi romanisti che hanno subito consigliato l’agenzia di contattare Borja Valero, centrocampista dell’Inter, che ha dei tratti somatici molto simili al direttore sportivo. La serie tv su Francesco Totti è diretta da Luca ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Aperti casting Aperti i casting per la serie tv su Francesco Totti: "Monchi e Bruno Conti cercasi" Sportface.it Jasmine Trinca apre il Festival della Bellezza

Annunciati gli appuntamenti al Teatro Romano di Verona dal 28 al 31 agosto. Tra gli ospiti anche Alessandro Piperno, Pupi Avati, Igor Sibaldi, Gianni Canova, Stefano Massini, Luca Barbareschi. Dopo l’ ...

Calciomercato Roma, si apre il casting per il portiere

Il prossimo calciomercato Roma vedrà senz’altro dei movimenti per quanto riguarda i portieri. Al momento solo Mirante infatti sembra essere certo di rimanere. Il terzo portiere Fuzato infatti sicurame ...

