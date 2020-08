"Anti-italiani, si dimettano". Caso mascherine e lockdown, Salvini spazza via il governo (Di sabato 8 agosto 2020) "Bugiardi, irresponsabili, Anti-italiani: Conte e i suoi ministri si dimettano". Dopo l'uragano dei verbali il leader della Lega Matteo Salvini spazza via il governo Conte con una domanda: "Il governo sapeva dei rischi per il Paese, ma aiutava Pechino e impoveriva le scorte nazionali?". “Anche sulle zone rosse Conte mente sapendo di mentire. E non ha mai risposto nemmeno a quanto dichiarato il 21 aprile scorso dal dirigente del ministero della Salute, Andrea Urbani: dall'inizio del 2020 il governo aveva un piano segreto per contrastare il Covid-19, ma non l'aveva diffuso per non scatenare il panico. Perché Palazzo Chigi non avvertì almeno le Regioni? Perché Palazzo Chigi non ha mai risposto alle richieste di chiarimento ... Leggi su iltempo

FidanzaCarlo : Le aziende sono in crisi, gli italiani in ginocchio, gli sbarchi sono aumentati e molti immigrati positivi al… - massimosab : In questo momento nuova protesta, mica sono come gli Italiani beeeee - VivianaValastro : @AnnalisaChirico Gli italiani stanno facendo sacrifici enormi.... - BluDiChina : L'idea di Renzo Piano per i banchi di scuola: 'In legno per dare lavoro ai falegnami italiani'. Dopo la scoperta de… - fordeborah5 : RT @TermometroPol: ?? Asili nido e scuola dell'infanzia: nuove linee guida a partire da settembre 2020 con un occhio di riguardo alle misure… -

Ultime Notizie dalla rete : Anti italiani Ecco i due vaccini italiani al test sull'uomo e lo Stato potrà diventare azionista Il Sole 24 ORE A Treviso il più grande focolaio d'Italia di Coronavirus

C'è un caso Treviso. E' qui, in un'ex caserma trasformata in centro di accoglienza per richiedenti asilo il più grande focolaio d'Italia. Al momento sono 246 i contagiati su 300 profughi che vivono ne ...

Emiliano: “Necessario intensificare i controlli su spiagge libere e movida”

BARI - I controlli ci sono, sono efficaci ma è necessario intensificarli soprattutto su spiagge libere, movida e in tutti quei luoghi dove non c'è controllo specifico e noi non siamo in condizione di ...

C'è un caso Treviso. E' qui, in un'ex caserma trasformata in centro di accoglienza per richiedenti asilo il più grande focolaio d'Italia. Al momento sono 246 i contagiati su 300 profughi che vivono ne ...BARI - I controlli ci sono, sono efficaci ma è necessario intensificarli soprattutto su spiagge libere, movida e in tutti quei luoghi dove non c'è controllo specifico e noi non siamo in condizione di ...