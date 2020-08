Andrea Pirlo: vita privata, età, carriera, Instagram, moglie e figli dell’ex calciatore (Di domenica 9 agosto 2020) Scopriamo di più sulla vita privata di Andrea Pirlo, uno dei migliori calciatori italiani degli ultimi anni ed oggi allenatore. Di lui si sta parlando molto in queste ore nelle quali è stato scelto dalla Juventus come nuovo allenatore della prima squadra, in sostituzione di Maurizio Sarri. Evidentemente l’uscita della squadra dalla Champions League agli ottavi di finale ieri sera contro i francesi del Lione non è proprio andata giù alla dirigenza bianconera. Quindi si cambia e si (ri)comincia da Andrea Pirlo, una bandiera che nel team torinese ha militato per diversi anni come giocatore. Per colui che già da tempo viene chiamato Il Maestro inizia una nuova avventura. Intanto conosciamolo meglio. Chi è Andrea ... Leggi su pianetadonne.blog

juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - romeoagresti : ?? Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus // Pirlo is the new Juventus coach @goalitalia @Goal - BBCSport : Juventus have appointed Andrea Pirlo to replace Maurizio Sarri. More: - rafaelln96 : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - harithkhir : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Pirlo Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Il Post Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus: prende il posto di Sarri

Sarà Andrea Pirlo il sostituto di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. L'annuncio in serata su Twitter, dopo che l'ex centrocampista nel pomeriggio è stato a colloquio con il presidente Agnel ...

SIPARIETTO - Gattuso fa gli auguri al neo allenatore juventino Pirlo: “Ora sono ca**i tuoi”

Gennaro Gattuso ha dato il benvenuto, alla sua maniera, ad Andrea Pirlo.riservato un pensiero all’amico Andrea Pirlo che da oggi è il nuovo allenatore della Juventus. “Adesso sono c….i suoi!”, ha dett ...

Sarà Andrea Pirlo il sostituto di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. L'annuncio in serata su Twitter, dopo che l'ex centrocampista nel pomeriggio è stato a colloquio con il presidente Agnel ...Gennaro Gattuso ha dato il benvenuto, alla sua maniera, ad Andrea Pirlo.riservato un pensiero all’amico Andrea Pirlo che da oggi è il nuovo allenatore della Juventus. “Adesso sono c….i suoi!”, ha dett ...