Andrea Pirlo subentra a Sarri: è lui il nuovo allenatore della Juventus (Di sabato 8 agosto 2020) Con una mossa a sorpresa la Juventus ha deciso di affidare ad Andrea Pirlo la panchina per i prossimi due anni. L’ex campione del Mondo 2006, che era stato scelto per guidare l’Under 23, è stato promosso alla guida tecnica della prima squadra al posto dell’esonerato Maurizio Sarri. Una scelta voluta, a quanto pare, dal Presidente Andrea Agnelli con il quale l’ex fuoriclasse bresciano ha avuto quest’oggi un colloquio in sede, firmando poi un contratto fino al 30 giugno 2022. Il neo allenatore bianconero, che ha superato la concorrenza degli altri candidati, Zidane, Inzaghi, Mancini e Pochettino, affronterà questa sfida affascinante non avendo mai allenato, ma che sembra non spaventa Agnelli, che nel giorno ... Leggi su sport.periodicodaily

