Andrea Pirlo nuovo allenatore della Juventus (Di sabato 8 agosto 2020) Decisione presa dopo l’incontro tra il presidente Andrea Agnelli e l’ex regista bianconero, appena nominato tecnico della Juve Under 23. Sarà il campione del mondo, alla prima esperienza in panchina, a sostituire l’esonerato Maurizio Sarri Leggi su ilsecoloxix

romeoagresti : ?? Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus // Pirlo is the new Juventus coach @goalitalia @Goal - GoalItalia : Notizia a sorpresa: Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus! - Corriere : ?? La Juventus ha scelto Andrea Pirlo per il dopo Sarri - YCNEMON : RT @romeoagresti: ?? Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus // Pirlo is the new Juventus coach @goalitalia @Goal - CryPaolo : RT @romeoagresti: ?? Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus // Pirlo is the new Juventus coach @goalitalia @Goal -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Pirlo Juventus, c'è anche la clamorosa ipotesi Pirlo per la sostituzione di Maurizio Sarri TUTTO mercato WEB Nuovo allenatore Juventus, l’annuncio della società bianconera

Nuovo allenatore Juventus, la società bianconera poche ore dopo l’esonero di Maurizio Sarri reo di aver portato la squadra all’eliminazione dalla Champions League ha scelto Andrea Pirlo. Le voci si so ...

Juventus: Sarri out, sale Pirlo: è a Torino con Agnelli, supera Pochettino e Simone Inzaghi

Andrea Agnelli, a eliminazione ancora rovente, l’aveva lasciato intendere. Semplicemente, mettendo in fila il successo e il grande flop: «Abbiamo scritto una pagina di calcio fantastica vincendo il no ...

