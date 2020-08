Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus (Di sabato 8 agosto 2020) Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. Lo ha annunciato il club bianconero con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web. «Quarantuno anni, nato a Flero in provincia di Brescia, Andrea Pirlo ha una carriera leggendaria da calciatore che lo ha portato a vincere tutto, dalla Champions League al Campionato del Mondo nel … L'articolo Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

