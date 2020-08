Andrea Damante irriconoscibile: capelli biondissimi, non sembra lui [FOTO] (Di sabato 8 agosto 2020) Rivoluzione in casa Andrea Damante. Il ragazzo nelle ultime ore ha deciso di stravolgere il look dei suoi capelli, facendoseli tingere di un biondo chiarissimo. A dare la notizia è stato proprio il deejay di Verona che, tra le sue stories di Instagram, ha pubblicato un selfie con il risultato finale. Non solo: uno scatto è stato pubblicato anche da Adriano Vassallo sul suo feed. È stato proprio quest’ultimo, infatti, a realizzare il taglio e la tinta al fidanzato di Giulia De Lellis presso il salone Aldo Coppola Brian & Berry. Il trend dell’estate Andrea Damante ha quindi scelto di seguire il trend del momento in fatto di capelli. Sono tantissimi, infatti, i vip che hanno scelto per quest’estate di adottare il biondo, lanciando una vera e ... Leggi su velvetgossip

zazoomblog : Andrea Damante si fa biondo: nuovo look per il deejay - #Andrea #Damante #biondo: #nuovo - infoitcultura : Andrea Damante e Giulia De Lellis, l’intervento della madre del deejay - infoitcultura : Andrea Damante è diventato biondo, impazza la moda del cambio look nell’estate 2020 - zazoomblog : Andrea Damante si fa biondo: nuovo look per il deejay - #Andrea #Damante #biondo: #nuovo - Notiziedi_it : Andrea Damante segue la moda del momento e si fa biondo (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Damante Bye bye anello, Andrea Damante e Giulia De Lellis: notato il particolare? Il Tempo Giulia De Lellis e Andrea Damante in crisi? Interviene la mamma di lui

Giulia De Lellis e Andrea Damante tornano a far parlare di loro. I due sono di nuovo in crisi. A intervenire è la mamma del deejay. Di nuovo in crisi? Questa è la domanda che, ormai da qualche giorno ...

Andrea Damante irriconoscibile: capelli biondissimi, non sembra lui [FOTO]

Quello del look potrebbe non essere l’unico cambiamento del periodo nella vita di Andrea Damante. Negli ultimi giorni, infatti, Giulia De Lellis ha confessato che i due stanno vivendo un periodo non t ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante tornano a far parlare di loro. I due sono di nuovo in crisi. A intervenire è la mamma del deejay. Di nuovo in crisi? Questa è la domanda che, ormai da qualche giorno ...Quello del look potrebbe non essere l’unico cambiamento del periodo nella vita di Andrea Damante. Negli ultimi giorni, infatti, Giulia De Lellis ha confessato che i due stanno vivendo un periodo non t ...