Ancora segnali per lo Xiaomi Mi 10 Ultra, forse in uscita a breve (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo i primi segnali di vita apparsi sul web solo una manciata di giorni fa, si torna a parlare di Xiaomi Mi 10 Pro Plus. O, Ancora meglio, di Xiaomi Mi 10 Ultra, considerando che gli insistenti rumor apparsi nei vicoli della rete spingono proprio su questo secondo nome per il prossimo smartphone della compagnia cinese. Questo almeno al di fuori del mercato di origine, per un cambio di denominazione che pare sempre più certo. Le indiscrezioni, in particolare, arrivano dalle pagine del portale GSMArena, su cui si legge che a comunicare il nome Xiaomi Mi 10 Ultra sarebbe stato nientemeno che Lei Jun di Xiaomi. Lo stesso che, sempre a sentire la fonte, avrebbe sottolineato come in Cina questo modello specifico potrebbe poi chiamarsi ... Leggi su optimagazine

