Anche il Napoli saluta la Champions. A Lisbona tra le big solo l'Atalanta (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo la Juventus Anche il Napoli di Rino Gattuso saluta la Champions League. Gli azzurri sono stati sconfitti a Barcellona con il risultato di 3-1 che, sommato alll'1-1 del San Paolo - partita disputata prima del lockdown per il coronavirus - qualifica i Blaugranna all'inedita Final Eight di Lisbona. Tutti nel primo tempo i gol. Apre Lenglet per gli spagnoli dopo una clamorosa occasione fallita da Mertens per il Napoli. Il raddoppio - straordinario - è di Leo Messi che si procura Anche il calcio di rigore per il 3-0. Il Napoli, però, non si scompone e prima dell'intervallo segna il gol della speranza su rigore con Lorenzo Insigne. Nella ripresa gli azzurri premono e creano qualche problema al portiere del Barcellona con il polacco Milik ... Leggi su iltempo

fattoquotidiano : Covid Center Campania, inchiesta della procura di Napoli per turbativa d’asta: tre gli indagati. C’è anche consigli… - LegaSalvini : ++ COVID HOSPITAL NAPOLI, SI ALLARGA L'INCHIESTA. GROSSI GUAI PER DE LUCA: TRA GLI INDAGATI ANCHE LA DIRIGENTE DELL… - DiMarzio : #Napoli, #DeLaurentiis: 'Mi dispiacerebbe perdere #Koulibaly. Ma c’è un tempo per tutto, anche per separarsi??… - luca15895082 : @tancredipalmeri anche questa sera a Napoli si festeggia con i fuochi d’artificio.... bellissimi ????????????????????????????????????… - FcInterNewsit : UCL - Anche il Napoli esce di scena: il Barça vince 3-1. Poker Bayern Monaco, Perisic in gol -