«Amici romanisti, ce l’abbiamo fatta!». L’urlo di Garcia dopo aver eliminato la Juventus (Di sabato 8 agosto 2020) Un urlo liberatorio, una frase sibillina in italiano che sa di rivalsa nei confronti degli eterni rivali della Juventus, eliminati dalla Champions League. Rudi Garcia, con il suo Lione, ha fatto fuori i bianconeri. Nonostante la sconfitta 2-1 a Torino, i francesi si qualificano ai quarti di finale grazie all’1-0 dell’andata e al gol segnato in trasferta. E dopo l’impresa, Garcia si è presentato in conferenza stampa e ha lanciato un messaggio verso quelli che, dal 2013 al 2016, sono stati i ‘suoi’ tifosi. Rudi!#JuveOL #Garcia @Brienzina #Sarri pic.twitter.com/uaY895J40a — nonleggerlo (@nonleggerlo) August 8, 2020 LEGGI ANCHE –> Juve eliminata, sui social la rabbia e delusione dei tifosi bianconeri «Visto che lei parla di quando allenavo la Roma, ... Leggi su giornalettismo

