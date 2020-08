“Amici di Roma, ce l’abbiamo fatta”: Garcia scatenato dopo l’impresa contro la Juve [VIDEO] (Di sabato 8 agosto 2020) Il Lione è riuscito in una vera e propria impresa, il club francese ha eliminato la Juventus negli ottavi di finale di Champions League. Al settimo cielo l’allenatore Garcia, l’ex Roma si è qualificato per i quarti di finale della competizione e, adesso, può rappresentare una vera e propria outsider. Il tecnico francese ha deciso di mandare un messaggio proprio ai tifosi giallorossi. “Visto che lei parla di quando allenavo la Roma, ho un messaggio per i miei amici della Roma: ‘Ragazzi ce l’abbiamo fatta!’”, ha gridato in conferenza stampa. Il VIDEO in poco tempo ha fatto il giro del web, non sono mancati i complimenti direttamente dalla Capitale per l’ottimo risultato conquistato. In basso le immagini. Rudi ... Leggi su calcioweb.eu

