"Altro obbrobrio". Impensabile: terzo terrificante strafalcione di Veronica Gentili, "ammazza" l'italiano e Lorenzetto la asfalta (Di sabato 8 agosto 2020) Altro giro, altra cannonata contro Veronica Gentili firmata da Stefano Lorenzetto, che come sempre fa "le pulci" ai quotidiani. O meglio ai colleghi, alla caccia di errori o strafalcioni con cui la conduttrice di Stasera Italia su Rete 4 ha una clamorosa consuetudine. Il punto è che nelle sue pagelle sul Fatto Quotidiano, la Gentili ha dato 2 a Donald Trump, motivando il voto con queste parole: "Ci volevano i sondaggi per convincere The Donald della pericolosità del virus: perché non c'abbiamo pensato prima?". Erroraccio da matita rossa, per Lorenzetto, che scrive: "Per quanto frequente sui giornali fin dai tempi del c'azzecca dipietresco, questo obbrobrio è vietato, come rimarca Luca Serianni nella sua Grammatica italiana: ... Leggi su liberoquotidiano

gattacicala : @StaseraItalia Sempre a cercare e mostrare le gaffe del M5S per screditarli e infangarli. Perché non fate vedere qu… - fio_ravera : @luca_passani @AssaggiDiVersi @andreadelogu Ossignur. No no, fate come volete ma non mi avrete mai. Né per l'apostr… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro obbrobrio Dossi, caos & bici. La folle estate di Enzo Il Dispari Quotidiano Licenziamenti vietati? Così si crea disoccupazione

«Chiedere lo stop ai licenziamenti mi sembra un modo di pensare regressivo, sbagliato e pericoloso sul piano sociale». Siamo nei primi anni Settanta del secolo scorso? Direi di no, visto che sono paro ...

Senato, l’ultima di Roberto Calderoli imbarazza anche Ignazio La Russa

«È diventata legge la parità di genere introdotta con il Decreto del governo che ha attuato i poteri sostitutivi. Non saranno più tollerati giochi politici tra voti segreti e ostruzionismo a danno del ...

«Chiedere lo stop ai licenziamenti mi sembra un modo di pensare regressivo, sbagliato e pericoloso sul piano sociale». Siamo nei primi anni Settanta del secolo scorso? Direi di no, visto che sono paro ...«È diventata legge la parità di genere introdotta con il Decreto del governo che ha attuato i poteri sostitutivi. Non saranno più tollerati giochi politici tra voti segreti e ostruzionismo a danno del ...