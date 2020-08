Altro che incastrare Conte. I verbali del Cts su Nembro e Alzano svelano l’inerzia di Fontana. Palazzo Chigi ha agito per evitare il peggio, il Pirellone no (Di sabato 8 agosto 2020) “Il Comitato propone di adottare le opportune misure restrittive già adottate nei comuni della zona rossa anche in questi due comuni” con lo scopo di “limitare la diffusione dell’infezione nelle aree contigue”. È il 3 di marzo quando il Comitato tecnico-scientifico raccomanda al governo di istituire una zona rossa, sulla scorta di quanto già fatto coi dieci comuni del Lodigiano e con Vo’ Euganeo, anche nella Bassa Valseriana. A preoccupare sono soprattutto i comuni di Alzano Lombardo e Nembro, dove poi si consumerà una vera e propria strage. “I due comuni – scrivono nella nota – si trovano in stretta prossimità del capoluogo e hanno una popolazione rispettivamente di 13.639 e di 11.522. Ciascuno dei due paesi ha fatto registrare attualmente oltre 20 casi, con molta ... Leggi su lanotiziagiornale

borghi_claudio : Era meglio se non cominciavo nemmeno a leggere i verbali del Comitato Tecnico Scientifico. Altro che l'eparina... - borghi_claudio : E un altro miliardo se ne è andato... Ma tranquilli, era Borghi che non doveva parlare #MPS #Toscana - rubio_chef : “Mamma mamma bombe dagli aeroplani, mamma guarda senza mani ”. Ogni volta che i sionisti???? si guardano allo specchi… - daredevilsw_ore : Ma quelli che dicono a Hamilton di non parlare di ambiente esattamente come pensano che dovrebbe viaggiare da un gr… - saveriocamba : Un altro classico immancabile ogni volta che escono: 'perde il calcio Italiano'. Il calcio italiano ha ancora 3 sq… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Conte ha mentito pure al Parlamento, altro che Cts: il premier ha segregato in casa gli italiani Il Tempo Mercati. Dalla Spagna un campanello d’allarme per l’autunno: quanto può continuare il paradossale ottimismo da emergenza perenne?

“Chissà da quanto tempo il Re emerito ha lasciato la Spagna? Chissà se davvero l’ha lasciata?” Ovviamente, la questione interna al casato dei Borbone è vera, ci mancherebbe. E’ il timing che fa riflet ...

Pistoiese, dal mercato arriva la pazza idea Pazzini

La Pistoiese avrebbe preso contatto con l’entourage di Giampaolo Pazzini, ormai ex Verona. Una pazza suggestione, ma perché non sognare in grande? Una settimana speciale per i tifosi della Pistoiese, ...

“Chissà da quanto tempo il Re emerito ha lasciato la Spagna? Chissà se davvero l’ha lasciata?” Ovviamente, la questione interna al casato dei Borbone è vera, ci mancherebbe. E’ il timing che fa riflet ...La Pistoiese avrebbe preso contatto con l’entourage di Giampaolo Pazzini, ormai ex Verona. Una pazza suggestione, ma perché non sognare in grande? Una settimana speciale per i tifosi della Pistoiese, ...