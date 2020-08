Allerta ghiacciaio di Planpincieux, rientra l’allarme: aperta una strada alternativa (Di sabato 8 agosto 2020) Sono rientrati nella norma i parametri di Allerta per il ghiacciaio di Planpincieux – relativi al flusso dell’acqua e agli sbalzi termici – e il Comune di Courmayeur ha disposto un progressivo allentamento delle misure di protezione civile. Restano sia la chiusura dell’accesso principale alla vallata sia l’evacuazione di una trentina di abitazioni. Ma dalle 17 è scattata l’apertura della strada alternativa della Montitta per proprietari e affittuari di immobili, per i lavoratori e per chi deve uscire dalla vallata. Anche se ora tutti i sei parametri di monitoraggio del ghiacciaio di Planpincieux sono in ‘codice verde’ resta una criticità: “sulla base delle evidenze morfologiche e ... Leggi su meteoweb.eu

