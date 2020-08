Alessandra Chiarello online con il nuovo videoclip (Di sabato 8 agosto 2020) del brano “My gun is my voice”: il singolo è stato scritto a quattro mani con Mattia Tenuta online il videoclip di “My gun is my voice“, uno dei cinque brani del nuovo Ep di Alessandra Chiarello, “I was waiting for you”. Il brano è stato scritto a quattro… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

wordsandmore1 : ? @chiarelloalessandra – Esce il videoclip di #Mygunismyvoice, uno dei cinque brani del nuovo Ep di… - YolBlog : ALESSANDRA CHIARELLO - è disponibile il #video del nuovo singolo MY GUN IS MY #VOICE, le nostre risorse più importa… - OltreleColonne : In uscita il video ‘My gun is my voice’ di Alessandra Chiarello -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Chiarello Alessandra Chiarello online con il nuovo videoclip Corriere Nazionale