Al superbonus possono accedere anche familiari e conviventi (Di sabato 8 agosto 2020) Pubblicata una circolare dell’Agenzia delle Entrate sul superbonus. ROMA – E’ stata pubblica una circolare da parte dell’Agenzia delle Entrate per chiarire meglio il superbonus al 110%, la misura decisa al Governo per le ristrutturazioni edilizie con il decreto rilancio. familiari e conviventi La novità più importante riguarda la possibilità di accedere a questo ecobonus anche da parte di familiari e conviventi, sempre che siano loro a sostenere le spese. Come riportato dal Corriere della Sera, anche il futuro proprietario può usufruire della misura. Per farlo il contratto preliminare di vendita deve essere già stato stipulato e registrato. Partite Iva e ... Leggi su newsmondo

