Al referendum la destra voterà come il governo, così tutti i populisti torneranno insieme (Di sabato 8 agosto 2020) Sul referendum la destra si militarizza pur non essendo la sua guerra. Ma così vogliono Giorgia Meloni (la più grillino-populista della destra, ad onta di una storia politica di ordine e rispetto del Parlamento), Matteo Salvini (populista e basta), e Silvio Berlusconi (uno che d’istinto sposa le cause date vincenti). Per non parlare dei giornali e delle televisioni d’area, paladini da sempre dell’informazione populista. L’ordine dunque è stato impartito e in casa sovranista la disciplina regna sovrana, qualche smagliatura liberale si nota in Forza Italia (Andrea Cangini, Simone Baldelli, Nazario Pagano) lambendo big come Renato Brunetta e Mara Carfagna, culturalmente lontani dalla sarabanda populista dei Cinquestelle ma politicamente restii a mettersi di traverso. È ... Leggi su linkiesta

