Agnelli: “I dirigenti e Ronaldo restano, riflessioni su Sarri” (Di sabato 8 agosto 2020) Subito dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Lione, il Presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è intervenuto ai microfoni di Sky per fare un bilancio della stagione: “Uscire in questo modo ci deve lasciare tutti quanti delusi, quindi ci premderemo qualche giorno. Faremo delle valutazioni per capire come affrontare la prossima stagione con rinnovato entusiasmo. Ciò riguarda anche l’allenatore, io faccio un discorso di società”. Poi prosegue: “Il bilancio in Champions League è deludente per noi, per i giocatori e per i tifosi. Perché se prima avevamo un sogno oggi abbiamo un obiettivo. Il bilancio è agrodolce. È stata una stagione difficilissima, abbiamo ottenuto un grandissimo risultato con il nono scudetto consecutivo. Sarri è arrivato dalle categorie ... Leggi su sport.periodicodaily

