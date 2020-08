Agnelli: "Champions deludente". L'eliminazione della Juve, il giorno dopo (Di sabato 8 agosto 2020) AGI - Quella vissuta dalla Juventus è l'ennesima cocente sconfitta subita in Champions League, il sogno diventato ossessione che tormenta tifosi e dirigenza. Ma stavolta l'eliminazione fa più male del solito. Perché è avvenuta agli ottavi di finale, troppo presto; perché è arrivata contro una squadra piu' che abbordabile, il Lione di Garcia; perché avvenuta all'indomani di una gara regalata, almeno per metà, quella dell'andata in terra francese pre-pandemia. Perché, infine, è una sconfitta che apre scenari e implica decisioni, in parte smorzate con frasi di rito da Andrea Agnelli nel dopo-partita ai microfoni di SkySport. Ronaldo resterà? "Cristiano è un pilastro ... Leggi su agi

