Agli slogan rispondiamo con i 25 miliardi del Decreto Agosto

Non posso che essere fiero di un Governo che non si lascia distrarre dal fango e dalle fake news che ogni giorno inquinano il dibattito pubblico, e che continua a lavorare esclusivamente per il bene dell'Italia e degli italiani. I 25 miliardi di euro stanziati con il #DecretoAgosto ne sono ulteriore prova: un pacchetto di misure ed interventi mirati per tutelare i lavoratori, per sostenere imprese, famiglie, Comuni ed enti locali, per ridurre le tasse, per investire sulla scuola, sull'ambiente, sui trasporti pubblici e sull'efficienza energetica. C'è tutto questo, e molto altro, nel dl approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. 12 miliardi saranno destinati al sostegno di imprese, lavoratori e fasce più deboli. C'è la proroga della cassa integrazione (altri 18 mesi), ...

Il giudice Akiki ha confermato giovedì l’arresto dei 16 ufficiali indagati per il disastro di martedì. La notizia ha ulteriormente infiammato le decine di persone che si sono dirette la sera al parlam ...

VENEZIA UniamoCi. È lo slogan che accompagna i Campionati italiani di ciclismo su strada riservati ai professionisti in programma dal 21 al 23 agosto nel Veneto e che coinvolgerà le città murate di Ci ...

