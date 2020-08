Aggretsuko 3: il trailer dei nuovi episodi della serie Netflix (Di sabato 8 agosto 2020) Aggretsuko 3 arriverà sugli schermi di Netflix il 27 agosto e online è stato condiviso il primo trailer ufficiale delle puntate inedite. Aggretsuko 3 ha ora un trailer ufficiale che anticipa le prime scene dei nuovi episodi dedicati alla storia di Retsuko che arriveranno in streaming il 27 agosto. Nel video si vede infatti la protagonista alle prese con numerosi problemi, anche economici, oltre a lavorare per un gruppo musicale dalla carriera in rapida ascesa. La terza stagione di Aggretsuko mostrerà Retsuko dover affrontare un sorprendente numero di nuovi debiti che la costringono ad accettare un ulteriore lavoro di notte come manager di un gruppo in tour, composto da tre personaggi molto strani. Tra i ... Leggi su movieplayer

