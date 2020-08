“Adieu, Maurizio”, “Sarri out”: la reazione della stampa italiana è durissima [FOTO] (Di sabato 8 agosto 2020) La stampa italiana è durissima. Nel mirino della critica è finito l’allenatore Maurizio Sarri dopo l’eliminazione in Champions League della Juventus contro il Lione. La vittoria dello scudetto non cambia il giudizio finale, il percorso in Europa è stato troppo deludente e la società ha annunciato che farà delle valutazioni nei prossimi giorni, anche sulla situazione dell’allenatore. Sarri non ha convinto, il gioco non è per nulla migliorato e non si è verificato il cambio di mentalità che sembrava quasi scontato con l’arrivo dell’ex Napoli e Chelsea. Tanti calciatori hanno deluso, ma bisogna fare una valutazione a 360° e sul banco degli imputati è finita anche la dirigenza. Nel frattempo sono arrivate ... Leggi su calcioweb.eu

