Acer: offerta estiva con -50% sugli accessori (Di sabato 8 agosto 2020) L’iniziativa di Acer è molto interessante: per chi ha necessità da acquistate un nuovo PC viene offerto uno sconto del 50% sugli accessori come mouse, zaini, borse e garanzie. Scopriamo tutti i dettagli In questa estate un po’ particolare, Acer regala una interessante offerta: se si acquisterà uno dei PC selezionati per l’offerta si avrà uno sconto del 50% su una lunghissima serie di accessori tutti targati Acer. L’offerta è già attiva e rimarrà valida fino al 18 agosto o fino ad esaurimento scorte. Vediamo alcuni prodotti che saranno proposti in questa interessante offerta. offerta estiva Acer: ... Leggi su tuttotek

