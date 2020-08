Aborto con la pillola Ru486, senza ricovero e possibile fino alla nona settimana: ecco cosa cambia in Italia (Di sabato 8 agosto 2020) L’Italia fa un passo in avanti e dice sì all’Aborto con la pillola anche senza ricovero obbligatorio. A essere d’accordo è prima di tutto il ministro della Salute Roberto Speranza, supportato dal parere del Consiglio superiore di sanità, organo di consulenza tecnico-scientifico a cui si era rivolto dopo che la governatrice umbra Donatella Tesei (Lega) aveva vietato l’uso della Ru486 senza ricovero. L’Aborto farmacologico, adesso, viene definito «sicuro e va fatto in day hospital»: le donne possono «tornare a casa mezz’ora dopo aver assunto il medicinale». «Queste nuove linee guida sono un passo avanti importante e rispettano pienamente il senso ... Leggi su open.online

repubblica : 'Aborto con la pillola: non serve il ricovero”, cade l’ultimo tabù - repubblica : Aborto, cade l'ultimo no - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi - repubblica : Oggi su Rep: ?? 'Aborto con la pillola: non serve il ricovero”, cade l’ultimo tabù [di CATERINA PASOLINI] - katun79 : RT @saveriolakadima: 'Aborto con la pillola anche senza ricovero' Cade un altro tabù. E anche questa volta i leghisti vengono sconfitti. Qu… - Epesses59Tigre : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? 'Aborto con la pillola: non serve il ricovero”, cade l’ultimo tabù [di CATERINA PASOLINI] -