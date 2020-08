A Nuova Delhi fanno gli indiani. Resta aperto il processo ai Marò. La giurisdizione era stata riconosciuta all’Italia. Ma senza risarcimento la corte federale andrà avanti (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo la pronuncia del tribunale dell’Aja che ha riconosciuto all’Italia la giurisdizione sul caso dei Marò, sembrava arrivata la parola fine sul procedimento aperto in India. Peccato che ieri la corte suprema indiana, in un’udienza che doveva mettere un punto al processo, è arrivato l’ennesimo ceffone al nostro Paese. Già perché in modo del tutto inatteso, i giudici di Nuova Delhi hanno respinto la richiesta, avanzata dal loro stesso governo, di chiudere il caso nei confronti di Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, i marinai accusati di aver ucciso due pescatori nel 2012. Ad annunciarlo è il presidente della corte, Sharad Arvind Bobde, che – richiamandosi alla sentenza del tribunale internazionale ... Leggi su lanotiziagiornale

In India si è verificato un incidente aereo nella regione del Kerala. L’aereomobile, con a bordo 191 persone (tra cui 10 neonati), proveniva da Dubai e stava per atterrare all’aeroporto di Calicut. L’ ...

La gestione dell’epidemia di Covid-19 è stata, in India, disastrosa. Scarsa profilassi, blocco di tutti i trasporti di terra, che ha costretto 460 milioni di persone ad andare al lavoro a piedi, false ...

