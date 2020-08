A 185km/h lungo il nuovo tratto dell’A4 a tre corsie (Di sabato 8 agosto 2020) Un uomo alla guida di un’auto di grossa cilindrata è stato fermato dalla Polizia stradale di Udine lungo il nuovo tratto dell’A4 a tre corsie, tuttora interessato da area di cantiere, per il rifacimento del manto stradale, dove vige un limite di 110 Kmh. L’automobilista viaggiava alla velocità di 185 kmh superando il limite di oltre 60. Essendo il veicolo con targa estera, l’autista ha immediatamente saldato la multa di 1.130 euro per evitare il fermo amministrativo. Nei suoi confronti ci sarà anche il ritiro della patente da 6 a 12 mesi. In un altro controllo è stato sanzionato un veicolo che viaggiava ad una velocità di 162 kmh eccedendo il limite di oltre 40; in questo caso la sanzione amministrativa è stata di euro 544 con ... Leggi su udine20

