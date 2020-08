"7 giorni senza la mascherina". La vacanza finisce davvero male (Di sabato 8 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Dopo una settimana in Croazia, 8 giovani padovani sono risultati positivi al Coronavirus: "Per sette giorni non abbiamo indossato la mascherina" Se in Italia l'emergenza sanitaria è agli sgoccioli, il rischio dei cosiddetti ''contagi d'importazione'' sembra essere appena iniziato: ora, il virus arriva dall'estero. Viaggia coi migranti, i turisti ma anche con i giovani al rientro nel Belpaese dopo una breve vacanza oltreconfine. Lo sa bene una 18enne padavona che, di ritorno da un breve soggiorno in Croazia, ha scoperto di aver contratto il Covid: "Nessuno indossava la mascherina, ci siamo fatti condizionare. Adesso mi sento in colpa per i miei genitori", confessa al Corriere della Sera. Era partita alla volta dell'isola di Pag insieme alla sua comitiva di amici e compagni di scuola. ... Leggi su ilgiornale

CarloCalenda : Vorrei complimentarmi. Non contento del rinnovo della concessione senza gara, fino alla fine dei giorni, il Governo… - Corriere : La 18enne di Padova: “Ho preso il Covid in Croazia, 7 giorni senza mascherina. Ora mi sento in colpa” - borghi_claudio : Lascio (momentaneamente) Roma e la mia casetta SENZA ASCENSORE. Un ringraziamento a mio papà che, a 80 anni, si è f… - YvesPDB : RT @luigidegennar: 8 agosto 2020 2563 giorni senza Padre Paolo Dall'Oglio Ci manchi, Paolo - rolanda_rolandi : RT @MPSkino: La 18enne di Padova: «Ho preso il Covid in Croazia, 7 giorni senza mascherina. Ora mi sento in colpa» -