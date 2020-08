22 Minutes, trama e trailer del film in onda domenica 9 agosto su 20 (Di sabato 8 agosto 2020) 22 Minutes, il film russo in onda domenica 9 agosto alle 21:10 sul canale 20. trama e trailer del film. domenica 9 agosto 2020, sul canale 20 del digitale terrestre andrà in onda il film “22 Minutes”. Si tratta di un film russo tratto da una storia vera, diretto da Vasily Serikov. L’appuntamento con il film è alle 21:10 su 20. Il film, uscito al cinema nei cinema russi nel 2014, e racconta del recupero di una nave russa sequestrata dai pirati somali, basato su un fatto realmente accaduto. A seguire trovate un trailer:  22 Minutes, la ... Leggi su dituttounpop

Minutes trama Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Minutes trama