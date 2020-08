18enne positiva al ritorno dalle vacanze in Croazia: “Nessuno indossava la mascherina. Riconosco la leggerezza” (Di sabato 8 agosto 2020) “La situazione sembrava così tranquilla nessuno indossava la mascherina, né gli animatori sul posto né il conducente del pullman che ci ha portato sull’isola di Pag. Ci siamo fatte condizionare”. Racconta così al Corriere della Sera una delle 18enni partite per la Croazia e tornata positiva al coronavirus. Era partita assieme ad un centinaio di … L'articolo 18enne positiva al ritorno dalle vacanze in Croazia: “Nessuno indossava la mascherina. Riconosco la leggerezza” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1297 tamponi: 531 nel percorso nuove diagnosi, 677 nel percorso guariti e 99 del percorso screening. I positivi sono 2 nel percorso nu ...

