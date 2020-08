Zone rosse Lombardia: pubblicato verbale Cts, fu chiesta istituzione anche per Alzano e Nembro (Di venerdì 7 agosto 2020) Nel documento si legge che l'organismo incaricato di consigliare l'esecutivo di Roma su questioni sanitarie, invitava a "adottare le opportune misure restrittive gia' adottate nei Comuni della zona rossa anche in questi due comuni, al fine di limitare la diffusione dell'infezione nelle aree contigue Leggi su firenzepost

Il 3 marzo scorso, il Comitato tecnico scientifico nazionale proponeva “di adottare le opportune misure restrittive già adottate nei comuni della zona rossa anche in questi due Comuni al fine di limit ...

Tra i migranti e gli operatori dell'ex caserma Serena di Treviso, 309 persone sono state sottoposte a tampone. E in 244 sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta del terzo round di tamponi che ...

