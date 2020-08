Zone rosse, il governo ha mentito per mesi. I verbali del Cts inchiodano il premier (Di venerdì 7 agosto 2020) Zone rosse e lockdown, il governo ha mentito per mesi. I verbali desecretati del Comitato tecnico scientifico inchiodano Conte. All’inizio di marzo gli esperti proposero di istituire Zone rosse e blindare due comuni nella bergamasca particolarmente a rischio. Ma Palazzo Chigi ignorò il “consiglio”. Zone rosse ad Alzano e Membro. Il governo se ne frega Lo dimostra il verbale della riunione del 3 marzo, reso pubblico dal consigliere regionale lombardo Niccolò Carretta. In quell’occasione, infatti, il Comitato tecnico-scientifico propose di adottare misure restrittive in Valseriana. E suggerì di istituire Zone ... Leggi su secoloditalia

