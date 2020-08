Zona rossa Alzano-Nembro, Salvini evoca le manette per il governo: “Andrebbero arrestati”. Gori: “Regione Lombardia responsabile” (Di venerdì 7 agosto 2020) Arrestati. Non usa mezze parole Matteo Salvini, dal palco di da San Casciano, in Val di Pesa, con la candidata del centrodestra in Toscana, Susanna Ceccardi. “Al governo”, dice ai suoi sostenitori, “dovrebbero essere arrestati”. Il leader della Lega fa riferimento al contenuto, diffuso oggi, del verbale del 3 di marzo in cui il Comitato tecnico-scientifico suggeriva al governo di “adottare misure più stringenti”, come quelle “già prese nei comuni della Zona rossa“, per Alzano Lombardo e Nembro, nella Bergamasca. “Voglio proprio vedere i telegiornali”, esordisce l’ex ministro dell’Interno, “perché quando io mi soffio il naso in maniera sbagliata fanno sei edizioni ... Leggi su ilfattoquotidiano

