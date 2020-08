Zona rossa Alzano-Nembro, nel verbale la conferma (già data da Conte) della richiesta del Comitato. Il governo prese tempo per valutare, la Regione si chiamò fuori (Di venerdì 7 agosto 2020) “Il Comitato propone di adottare le opportune misure restrittive già adottate nei comuni della Zona rossa anche in questi due comuni” con lo scopo di “limitare la diffusione dell’infezione nelle aree contigue”. I due centri abitati di cui si parla sono quelli di Alzano Lombardo e di Nembro. È il 3 di marzo e il Comitato tecnico-scientifico raccomanda al governo di istituire una Zona rossa, sulla scorta di quanto già fatto coi dieci comuni del Lodigiano e con Vo’ Euganeo, anche nella Bassa Valseriana. Il motivo è che nella Bergamasca i numeri legati ai contagi da Covid-19 preoccupano gli scienziati. “I due comuni – scrivono nella nota – si ... Leggi su ilfattoquotidiano

