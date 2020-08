Zona rossa Alzano e Nembro: la ricostruzione del premier Conte sulle decisioni del governo – Video (Di sabato 8 agosto 2020) Prima una riunione del Comitato tecnico scientifico, il 3 marzo, in cui gli esperti avanzavano l’ipotesi di una “Zona rossa” per i comuni di Alzano e Nembro, in Val Seriana. Poi la richiesta del Cts arrivata sul tavolo del premier Giuseppe Conte il 5 marzo. Quindi ulteriori valutazioni, di concerto con l’esecutivo e, soprattutto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il dubbio se, vista la rapida evoluzione dei contagi in Lombardia “avesse senso” chiudere solo Alzano e Nembro, o se fosse “il caso di pensare a misure più radicali”. Poi un’altra riunione degli esperti e infine la decisione, il 7 marzo, di sigillare tutta la regione guidata da Attilio Fontana e altre 14 province. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : Ahi ahi giuseppi... Servono 'misure restrittive', l'appello inascoltato degli esperti per la zona rossa ad Alzano… - ricpuglisi : Tra quanti secondi @GiuseppeConteIT viene convocato dal Parlamento per giustificare la scelta di una Zona Rossa per… - LegaSalvini : ????ZONA ROSSA DI BERGAMO, PERCHÉ NON CHIUSERO? Comitato tecnico scientifico propose al governo la “zona rossa” i… - brongosalvatore : RT @giorgio_gori: Che il CTS avesse raccomandato la zona rossa in Val Seriana lo sappiamo dal 3 marzo. Che accade poi? Il governo esita 4 g… - Angela23763271 : RT @repubblica: Conte: 'Misure significative, approvate misure per complessivi 100 miliardi'. Lombardia, 'la situazione ad Alzano e Nembro… -