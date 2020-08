Zona rossa Alzano e Nembro, Conte ai magistrati: “Non ho mai visto il verbale del Cts” (Di venerdì 7 agosto 2020) Conte ai magistrati sulla Zona rossa di Alzano e Nembro: “Non ho mai visto i verbali del Cts”. ROMA – “Non ho mai visto i verbali del Cts“, così il premier Conte ai magistrati sulla Zona rossa di Alzano e Nembro. A rivelare quanto detto dal presidente del Consiglio ai titolari dell’indagine aperta dalla Procura di Bergamo è stato il libro Come nasce un’epidemia. La strage di Bergamo, il focolaio più micidiale d’Europa. Frasi che potrebbero aprire una nuova polemica a livello nazionale con il verbale che non sarebbe mai arrivato a Palazzo Chigi. Dove si è ... Leggi su newsmondo

