Zona rossa ad alzano e Nembro | Conte nega tutto | “Non ho mai visto il verbale del Cts”

Roma, 7 ago – Il verbale del 3 marzo redatto dal Cts in cui i tecnici si appellavano alle istituzioni per la creazione della Zona rossa in media Val Seriana? Conte dice di non averlo mai visto. Non lo ha dichiarato in qualche intervista ma direttamente ai giudici che lo hanno sentito il 12 giugno scorso. «Io quel verbale non l'ho mai visto». Lo riporta stamattina il Corriere citando lo stralcio del libro-inchiesta Come nasce un'epidemia – la strage di Bergamo, il focolaio più micidiale d'Europa. Il Comitato tecnico scientifico non aveva usato perifrasi o giri di parole e si era dimostrato ben consapevole della delicatezza rappresentata da quei due Comuni lombardi, in cui l'indice di contagio era andato

